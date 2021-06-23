«Безвкусица»: в Федерации еврейских общин осудили Бероева за слова о Холокосте

Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в беседе с изданием «Подъем» осудил актера Егора Бероева за сравнение ковидных ограничений в Москве с Холокостом.

Горин считает, что сравнение запрета прийти в ресторан с Варшавским гетто «не указывает на высокую интеллектуальность». «А безвкусица — наклеить золотую шестиконечную звезду, не понимая, что это вульгаризация катастрофы, геноцида, убийства детей. То есть, человек не понимает, что это оскорбительно в первую очередь для него самого: он себя таким образом выставляет даже не на посмешище, а на поругание», — поделился представитель организации. «Это не ошибка, которую каждый может совершить, а признак запущенного состояния морального и этического чувства человека», — заключил Горин.

В Москве с 28 июня посещать кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от коронавируса, заявили в оперштабе. К ним относятся привитые от COVID-19, перенесшие болезнь за последние полгода или же имеющие отрицательный ПЦР-тест.

Егор Бероев сделал заявление о Холокосте на вручении премии «ТЭФИ — Летопись победы». Он вышел на сцену в пиджаке с большой желтой звездой — такой отличительный знак по приказу нацистов должны были носить евреи на подконтрольной властям Германии территории в период Холокоста. Бероев заявил, что не прививался, и выразил удивление, почему «потомки победителей» допустили ковидные ограничения.