«Сталин чуть не погубил страну»: Познер — о потерях СССР во Второй мировой войне

Журналист и телеведущий Владимир Познер на своей странице на платформе «Яндекс.Дзен» порассуждал о причинах потерь Советского Союза во Второй мировой войне.

По мнению Познера, страна не была готова к войне. «Сталин до конца не верил донесениям разведки, собственных разведчиков о том, что именно 22 июня 1941 года начнется война. Он не поверил и Черчиллю, который ему об этом сообщил», — констатирует журналист.

Еще одной причиной Познер считает сталинские репрессии, на его взгляд, «обезглавившие» Красную армию. Он напомнил, что около половины всего командного состава (35 тыс. человек) были расстреляны или получили тюремное заключение. «Вот есть любители утверждать, что именно Сталин привел страну к Победе. На мой взгляд, именно Сталин чуть не погубил страну. Победил не Сталин, победил советский народ, героический подвиг которого невозможно переоценить. А что касается этого террора, то его нельзя забыть», — написал Познер.

Ранее Познер заявил, что он большой поклонник BLM, в котором россияне ничего не смыслят.