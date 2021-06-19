Незлобин в шутливой форме обратился к Собянину и получил ответ

Комик Александр Незлобин в шутливой форме обратился к мэру Москвы Сергею Собянину в Instagram с вопросом, и получил от него ответ. Он опубликовал скриншот переписки с градоначальником в сторис своего Instagram.

«Не занят? Хотел уточнить — мне на лето что-нибудь планировать?», — написал он в директ аккаунта мэра.

Мэр Москвы прокомментировал пост Незлобина, отметив, что тот может спокойно строить планы на лето после того, как пройдет вакцинацию от коронавируса.

«Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», — сказано в ответном сообщении.

После этого Незлобин пообещал сдать анализы. Он также поблагодарил Собянина за ответ, указав, что «обратная связь похорошела».

Кроме того, артист в своих сторис разместил начало другой переписки. Он написал еще и замглаве Совета безопасности России Дмитрию Медведеву.

«Не спишь? Как думаешь, чем прививаться?», — спросил у него Незлобин.

Комик пока не сообщил, получил ли он ответ.

Ранее Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации.