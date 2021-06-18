Ученые назвали новый вид лягушек в честь Led Zeppelin

Ученые эквадорского Университета Сан-Франциско-де-Кито в сотрудничестве с Национальным институтом биоразнообразия (INABIO) заявили об открытии нового вида лягушек, сообщает издание El Universo.

Новый вид, найденный в восточной части Анд, получил название Pristimantis ledzeppelin, или «дождевая лягушка Led Zeppelin» — в честь одноименной британской рок-группы, пишет издание.

Отмечается, что исследователи «хотели почтить память группы, сформировавшейся в 1968 году и оказавшей огромное влияние на более поздний рок, дав такое имя обнаруженной ими новой лягушке».

По словам исследователей из INABIO, наземные лягушки рода Pristimantis представляют собой чрезвычайно разнообразную группу позвоночных, которая насчитывает 569 известных видов.

Ученые предупреждают, что Pristimantis ledzeppelin рискует стать исчезающим видом, поскольку биоразнообразие его среды обитания находится под угрозой из-за сельского хозяйства, лесозаготовок, добычи полезных ископаемых и чрезвычайной климатической ситуации.

Ранее ученые рассказали, что лягушки в ходе эволюции отращивали зубы более 20 раз.