Моргенштерн подал в суд на СБУ

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) подал в суд на Службу безопасности Украины (СБУ), сообщает РИА «Новости».

Он требует исключить его из списка лиц, создающих угрозу национальной безопасности. «В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску», — рассказывают в суде.

Так, Моргенштерн просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в минкульт о его внесении в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. Он просит признать противоправным и отменить вышедший в апреле приказ минкульта об обновлении соответствующего перечня, а также истребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором». Впервые украинский минкульт опубликовал «черный список» деятелей культуры в августе 2015 года. В частности, в него входят Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и др.

О включении в «черный список» Моргенштерна из-за пропаганды «культа насилия и жестокости» стало известно в апреле 2021 года.