HBO опубликовал тизер второго сезона «Эйфории»

Телеканал HBO опубликовал тизер второго сезона сериала Сэма Левинсона «Эйфория».

В ролике главная героиня Ру (Зендая) встречает свою трансгендерную подругу Джулс (Хантер Шафер) в школьном коридоре.

Дата выхода второго сезона пока не сообщается. У себя в социальных сетях Зендая рассказала, что «Эйфория» вернется на экраны скоро.

Премьера первого сезона сериала о подростках «Эйфория», одним из продюсеров которого является рэпер Дрейк, состоялась в 2019 году. Сериал «Эйфория» рассказывает о девушке Ру, которая борется с наркозависимостью и параллельно пытается разобраться в своих непростых отношениях с новой подругой Джулс, а также об их друзьях и одноклассниках.

Оригинальный израильский сериал, легший в основу «Эйфории», вышел в 2012 году.

В декабре 2020 и январе 2021 вышли два спецэпизода сериала.