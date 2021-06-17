Клава Кока и «Руки вверх» выпустили совместный клип

Певица Клава Кока и солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков выпустили совместный клип «Нокаут». Он доступен на YouTube.

Сюжет рассказывает о том, как девушка приезжает в Москву, где встречается с парнем по имени Сергей. Они влюбляются, но тем не менее расстаются и встречаются лишь через много лет. Девушку сыграла Клава Кока, «современную» версию парня — Сергей Жуков.

За 16 часов с момент публикации видео посмотрели 450 тысяч человек, из них 34 тысячи поставили отметку «нравится».

Ранее певицу Клаву Коку не пустили на самолет. Позже в авиакомпании объяснили, что это произошло из-за сбоя.

Утром 4 января Клава Кока должна была вылететь в Сочи, однако певицу отказались пускать на борт, а рейс перенесли. Коку авиакомпания отправила рейсом, отправлявшимся на три часа позже.