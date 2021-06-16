Вдова Табакова провела параллель между Бузовой и Зеленским

Актриса Марина Зудина вступилась за певицу Ольгу Бузову, которую раскритиковали из-за выступления на сцене МХАТа.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro она посетовала, что критики упрекают Бузову в отсутствии таланта, не разбираясь в этом. Она провела параллель между Бузовой и действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. «Тот же актер Зеленский стал президентом, например», — сказала она.

Ольга Бузова вышла на сцену МХАТа в спектакле об Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Выступить в театре ее пригласил художественный руководитель учреждения культуры Эдуард Бояков. Известно, что осенью 2021 года Бузова вернется к игре в спектакле.

Ранее писатель Захар Прилепин сравнил популярность Ольги Бузовой с популярностью исполнителя Александра Вертинского в 30-е годы прошлого века.