Основатель Pink Floyd послал к черту Марка Цукерберга

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резкой форме отказал Марку Цукербергу в возможности получить права на использование второй части песни Another Brick in the Wall.

Уотерс во время своего выступления на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джуллиана Ассанжа зачитал письмо от основателя Facebook. Соответствующую видеозапись в своем Youtube-канале опубликовала нью-йоркская организация The People's Forum NYC, организовавшая форум.

По словам музыканта, Цукерберг хотел использовать культовую песню Pink Floyd при создании фильма для продвижения Instagram, предлагая за это «огромную, гигантскую сумму денег».

«Мой ответ: иди к черту! Ни за что», — сказал вокалист коллектива.

Он отметил, что не станет принимать участие в «чуши», которую предложил Цукерберг. По словам Уотерса, в обращении Facebook говорится, что основная идея песни группы «очень актуальна и необходима сегодня», что свидетельствует о вневременном характере композиции.

По его мнению, Цукерберг желает ее использовать, «чтобы сделать Facebook и Instagram еще больше и мощнее», «продолжать подвергать цензуре всех», а также не допустить, чтобы эта история о Ассанже стала достоянием общественности.

Уотерс также заявил, что основатель Facebook является «одним из самых властных придурков в мире» и «мелким мерзавцем».