«Мы хайпанули»: во МХАТе объяснили появление Бузовой на сцене

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков в беседе с РИА «Новости» объяснил решение пригласить певицу Ольгу Бузову на роль в спектакле о жизни Иосифа Сталина «Чудесный грузин».

По словам Боякова, у появления Бузовой на сцене было несколько причин. «Конечно, мы хайпанули, безусловно. Я думаю, что здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал», — говорит Бояков.

При этом худрук театра не сомневается, что Бузова способна стать «послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса». «Я увидел ее энергию, поверил, у меня возник резонанс, эмпатия, мы сразу договорились», — поделился Бояков впечатлениями от первой встречи с певицей и телеведущей.

«Газета.Ru» ранее опубликовала первое видео выступления Ольги Бузовой на сцене театра. Бузова сыграла певицу кабаре Беллу Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина. Свое исполнение артистка оценила высоко.