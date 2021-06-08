Фронтмен Little Big рассказал Поперечному о причинах расставания с женой

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин на шоу «Без души» Данилы Поперечного рассказал, почему расстался со своей супругой Ириной Смелой.

Он уточнил, что не живет со Смелой с 2019 года. «Ей хотелось мужского тепла, чтобы за ней ухаживали. А я не мог этого ей дать, потому что я был далеко, на турах, на съемках», — объяснил Прусикин, называющий совместную жизнь со Смелой «несчастной».

Однако бывшая жена, от которой у Прусикина подрастает сын Добрыня, остается для него близким человеком.

Отношения с коллегой по группе Софьей Таюрской, рассказал Илья Прусикин, начались со случайного интимного контакта на вечеринке.

Ранее Таюрская на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что действительно встречается с Прусикиным.

По словам Таюрской, присоединившись к группе в 2014 году, она не рассматривала Прусикина как потенциального партнера. Она семь лет встречалась с другим молодым человеком и планировала создать с ним семью.