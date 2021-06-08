Марина Зудина подтвердила рождение внучки

Актриса Марина Зудина в Instagram подтвердила, что ее сын, 25-летний актер Павел Табаков, впервые стал отцом.

Внучке Зудиной уже 10 месяцев. «Вчера были крестины дочери Павла. Ей 10 месяцев. Зовут Миа, при крещении дали православное имя Марина, так как по звучанию это имя близко и даты рождения Мии и Марины Антиохийской рядом», — рассказала она 7 июня. Зудина подчеркнула, что ее семья не стремится привлекать внимание любыми способами, однако актриса была вынуждена рассказать о появлении девочки на свет из-за появившихся в прессе публикаций.

О том, что наследницу Табакову родила Софья Синицына, СМИ сообщили ранее. По данным издания Super, молодые люди не живут вместе.

У Марины Зудиной также растет 15-летняя дочь Мария, как и Павел, рожденная в браке с актером Олегом Табаковым.

Ранее поп-исполнитель Тима Белорусских рассказал журналисту Юрию Дудю о том, как стал отцом в 16 лет.