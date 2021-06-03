Тима Белорусских рассказал Дудю о том, как стал отцом в 16 лет

Находящийся на «домашней химии» после обвинения в хранении наркотиков белорусский певец Тима Белорусских дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Поскольку Белорусских является индивидуальным предпринимателем, он может вести концертную деятельность, хотя и ограничен в передвижении.

Белорусских признался, что стал интересоваться политикой только в августе 2020 года из-за волнений в Белоруссии, при этом он не ходил на выборы. На вопрос Дудя, выступит ли он на белорусском фестивале «Славянский базар», если его попросит президент страны Александр Лукашенко, артист ответил уклончиво. «Мне кажется, президенту нереально отказать. Если он захочет чего-то, он добьется всего, чего хочет», — сказал он.

Также он рассказал, что стал отцом в 16 лет. «Это была неопытность вместе с первой любовью и неизведанным желанием попробовать что-то новое. А дальше я просто был безответственный», — сказал он, добавив, что не жалеет о рождении ребенка. С Яной, матерью девочки, он расстался в январе 2019 года. После несчастного случая, пока Белорусских был в отъезде, за ней ухаживал друг, с которым она стала встречаться.

В том, что у него есть дочь, Тима Белорусских признался после суда.