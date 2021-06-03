«Чернобыль» Данилы Козловского вышел на Netflix

Актер и режиссер Данила Козловский рассказал в Instagram, что его фильм «Чернобыль» о катастрофе на Чернобыльской АЭС 3 июня вышел на стриминговом сервисе Netflix.

По словам Козловского, о премьере на Netflix он знал еще зимой. «Честно говоря, об этом мы знали еще зимой, задолго до выхода в прокат. «Но только сегодня наши заокеанские партнеры разрешили нам сообщить эту новость», — признался он.

Козловский напомнил, что по результатам международных продаж фильм стал одним из самых продаваемых за всю историю отечественного кино.

Премьеры «Чернобыля» должны состояться в Японии, США, Южной Корее, в странах Европы и Балтии, Китае, Мексике, Аргентине, Перу, Бразилии и др. «Феноменальные международные продажи позволили нам окупиться еще до выхода в российский прокат, что бывает крайне редко. Особенно учитывая непростой жанр и пандемийные сложности», — уточнил Козловский.

Главный герой «Чернобыля» — молодой пожарный из Припяти Алексей, который становится одним из ликвидаторов аварии и помогает предотвратить повторный взрыв.

Ранее сообщалось, что Netflix вернул в фильм Алексея Балабанова «Брат­-2» слово «бандеровец».