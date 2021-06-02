Линдеманн по-русски обратился к детям, снимавшимся в его новом клипе

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн в Instagram обратился к детям, которые снялись в новом клипе его сольного проекта Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»).

Пост написан по-русски. «Хочу поблагодарить наших прекрасных детей за совместную работу над клипом. Это было круто!» — написал музыкант.

Клип Линдеманна был опубликован на YouTube 1 июня – в День защиты детей. За несколько часов он набрал более 700 тыс. просмотров. Видео было снято российским режиссером Сергеем Греем в помещениях одного из подмосковных институтов. Действие происходит в Москве 1989 года. В клипе есть множество сцен насилия, героями выступают пионеры, семейная пара и советский милиционер, которого сыграл шоумен Александр Ревва.

Ранее партия «Коммунисты России» усмотрела в клипе Тилля Линдеманна разжигание розни и клевету на советскую историю. В партии не исключают возможность обращения в Генпрокуратуру с жалобой на музыкальный ролик.