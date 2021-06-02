«По радостному событию»: Анастасия Макеева уточнила причину госпитализации

Актриса Анастасия Макеева в программе «Пятого канала» «Светская хроника» рассказала о своей недавней госпитализации.

По ее словам, тревога оказалась ложной. «По радостному событию, да, угу», — уточнила Макеева, не раскрывая других деталей. «Я снова в больнице, но вера всегда со мной. А еще со мной всегда мой любимый мужчина Роман, который не отходит от меня и пока я прихожу в себя после наркоза, он терпеливо ждет меня в коридоре», — писала она из больницы в мае. Известно, что актрисе пришлось перенести наркоз.

Поклонники предполагают, что Макеева готовится стать матерью.

В данное время актриса готовится к свадьбе со своим женихом Романом Мальковым. Его экс-супруга уже выиграла суд по алиментам на троих детей, четвертый ребенок Романа от предыдущего брака проживает с отцом и Макеевой.

Ранее Анастасия Макеева была замужем трижды.