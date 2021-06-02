Спецэпизод «Друзей» установил рекорд по просмотрам

Специальный эпизод ситкома «Друзья» побил рекорд просмотров на Amediateka, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу стримингового сервиса.

Вышедший 27 мая выпуск «Друзья. Воссоединение» занял в рейтинге Amediateka первое место как за минувший уикенд, так и за неделю с 24 по 30 мая.

Он обогнал популярные проекты «Игра престолов», «Мейр из Исттауна» и «Секс в большом городе». C 27 по 30 мая новых «Друзей» посмотрели более 60 процентов подписчиков, кроме того, за это время на сервисе зарегистрировалось в два раза больше новых пользователей, чем в среднем за месяц.

В США за первые сутки «Друзья: Воссоединение» посмотрели 29% всех стриминговых домохозяйств США. Из всей аудитории 55,4% составили женщины, более половины пришлось на людей в возрасте 35-54 лет.

«Друзья» выходили с 1994 по 2004 год и выдержали десять сезонов. Всего в сериале вышло 236 серий.

Ранее сообщалось, что Мэттью Перри расстался с невестой после выхода спецэпизода «Друзей».