Сборы «Форсажа 9» в Китае упали после скандала с Джоном Синой

В Китае упали сборы остросюжетного фильма «Форсаж 9» Джастина Лина, сообщает The Hollywood Reporter.

Бокс-офис сократился на 85% по сравнению с результатами премьерного уик-энда. Возможно, на результаты проката повлиял скандал вокруг исполнителя одной из главных ролей в картине Джона Сины.

В одном из интервью для китайского телевидения Сина назвал Тайвань «первой страной, которая увидит «Форсаж 9». Фраза возмутила китайцев, поскольку КНР считает настаивающий на своей независимости Тайвань «отколовшейся провинцией» и неотъемлемой частью своей территории.

Актер извинился в местной соцсети Weibo. «Я люблю и уважаю Китай и китайский народ. Я очень сильно сожалею о своей ошибке», — заверил он, однако бойкот картины продолжился.

Ранее «Форсаж 9» во второй раз подряд возглавил российский прокат.