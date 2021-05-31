«Форсаж 9» снова возглавил российский прокат

Боевик «Форсаж 9» возглавил прокат в России и СНГ, передает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

Экшн о гонках и борющемся с призраками прошлого Доминике Торетто собрал 215,4 млн руб. за прошедшие выходные.

На втором месте оказался комедийный анимационный фильм «Кролик Питер 2» Уилла Глака — сиквел семейной картины 2018 года «Кролик Питер», вышедший в прокат 13 мая. В минувшие выходные фильм собрал 52,9 млн руб.

На третьей строчке оказался хоррор-фильм Джона Красински «Тихое место 2» с 52,8 млн руб. В фильме главные герои узнают, что кроме монстров, реагирующих на звук, есть и другие существа.

Четвертое место занимает «Спирит Непокорный» с 26,5 млн руб., пятое — «Истребитель демонов: поезд «Бесконечный» с 25,5 млн руб.

«Форсаж-9» возглавлял российский прокат и на прошлой неделе.