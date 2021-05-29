Волгоградцев возмутило «неадекватное» поведение Бузовой на концерте

Жителей Волгограда удивило необычное поведение певицы Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest. Об этом сообщает «Блокнот».

По данным портала, Бузова вышла на сцену с опозданием на час. Появившись перед зрителями, артистка нецензурно выругалась в микрофон.

«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — сказала она.

Певица исполнила три песни, после чего покинула сцену. Подтанцовка продолжила выступление без певицы.

Как отметили зрители, Бузова продолжила что-то неразборчиво говорить в микрофон из-за кулис. На сцену она вернулась через несколько минут в другом костюме, а затем показала зрителям средний палец.

«Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами», — отметила она.

Аудиторию, по информации «Блокнота», возмутило поведение певицы.

«Она же не в адеквате! Почему не привлекли к ответственности за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественном месте?» — поинтересовался один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что Бузова переехала в Белоруссию ради «Х-Фактора». В программе она будет участвовать в качестве члена жюри.