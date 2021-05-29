В Волгоградской области завели дело за организацию фиктивного фестиваля культуры

В отношении заместителя председателя комитета по делам национальностей Волгоградской области завели уголовное дело за растрату 600 тыс. рублей, которые были украдены через фиктивную организацию фестиваля культуры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы областной прокуратуры.

Чиновник, через комитет по делам национальностей, разместил государственный контракт на организацию и проведение 16 декабря фестиваля русской культуры.

«Оплата государственного контракта произведена комитетом по делам национальностей и казачества 24 декабря в сумме более 600 тыс. рублей. Однако надзорная проверка показала, что фактически 16 декабря мероприятие не проводилось, а в качестве подтверждения якобы состоявшегося фестиваля заказчику были представлены видеоматериалы концерта, приуроченного ко Дню Конституции РФ», — указано в сообщении прокуратуры.

Совместная проверка прокуратуры и УФСБ показала, что выигравшая тендер компания «Информационное агентство Волгограда», не проводила указанного в контракте мероприятия.

В отношении чиновника заведено уголовное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ.

Ранее участницу «Евровидения» с Мальты обвинили в растрате.