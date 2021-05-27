Лещенко не поддержал судебные разбирательства против Моргенштерна

Народный артист РСФСР Лев Лещенко не поддержал судебные разбирательства в отношении рэпера Моргенштерна. Говоря о творчестве артиста в целом, он предложил возродить худсоветы, но в видоизмененной форме.

«Вы знаете, искусство бывает разным. Должен быть какой-то нравственный потолок. А кто сейчас определит нравственность или мораль? Я думаю, что есть смысл вернуться к худсоветам — не в том виде, как они существовали. В плане каких-то совещательных вещей, предложений. Посоветовать человеку, убедить его, что то, что он делает — безнравственно. А судебные разбирательства — я считаю, это жестковато», — рассказал Лещенко в беседе с «Газетой.Ru.»

По его мнению, культура должна быть в стороне от политики и творчество Моргенштерна — не дело правоохранительных органов.

«Я думаю, что культура не должна поддаваться разного рода тенденциям с политической окраской. У нас бывают такие перегибы. Если в двух словах — это немножко агрессивная среда в сторону этого исполнителя. Он профессионально занимается своим делом — нужно ли применять такие серьезные способы борьбы с ним? Мне кажется, это не дело правоохранительной системы», — заявил артист.

Лещенко добавил, что если кому-то не нравится чье-либо творчество, то можно просто не ходить на концерты и не слушать песни такого артиста.

«Я видел, как симметрично толпа посылала его на «три буквы», например. Я встречался с ним на «Музыкалити» у [Максима] Галкина, мы обменялись с ним какими-то фразами», — объяснил Лещенко.

Ранее стало известно, что Лига безопасного интернета обнаружила в текстах рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) пропаганду наркотических веществ и направила обращение в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.