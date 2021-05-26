«Стало плохо в бассейне»: друзья Заворотнюк заявили о рецидиве рака у артистки

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Анастасия Заворотнюк перед началом церемонии вручения премии «Кинонаграды MTV Россия» в... Анастасия Заворотнюк перед началом церемонии вручения премии «Кинонаграды MTV Россия» в...
Анастасия Заворотнюк перед началом церемонии вручения премии «Кинонаграды MTV Россия» в...
Надежда Лебедева/Global Look Press

Близкие к семье Анастасии Заворотнюк люди утверждают, что актриса переживает рецидив онкологического заболевания.

По словам друзей, ранее врачи разрешили Заворотнюк плавание. «Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии», — цитирует сайт kp.ru собственный источник.

Инсайдер утверждает, что за границей Заворотнюк лечить не будут. Сейчас, добавляет он, она практически не выходит из дома. «Муж окружил ее такой заботой и любовью, которую не каждому здоровому человеку дарят, не то что больному. Они живут очень замкнуто. Настя все время в своем загородном доме. Instagram «Поддержка Заворотнюк» ведет ее дочь Аня, а личную страничку Настя ведет сама», — рассказала приятельница звезды.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет.