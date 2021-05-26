«Стало плохо в бассейне»: друзья Заворотнюк заявили о рецидиве рака у артистки

Близкие к семье Анастасии Заворотнюк люди утверждают, что актриса переживает рецидив онкологического заболевания.

По словам друзей, ранее врачи разрешили Заворотнюк плавание. «Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии», — цитирует сайт kp.ru собственный источник.

Инсайдер утверждает, что за границей Заворотнюк лечить не будут. Сейчас, добавляет он, она практически не выходит из дома. «Муж окружил ее такой заботой и любовью, которую не каждому здоровому человеку дарят, не то что больному. Они живут очень замкнуто. Настя все время в своем загородном доме. Instagram «Поддержка Заворотнюк» ведет ее дочь Аня, а личную страничку Настя ведет сама», — рассказала приятельница звезды.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет.