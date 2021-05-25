Монеточка написала песню для возрожденного киножурнала «Хочу все знать!»

Киностудия имени Горького возродит научно-популярный киножурнал «Хочу все знать!», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Премьера первого сезона перезапуска проекта состоится на «КиноПоиск HD» 1 июня, всего в нем будет 36 эпизодов. «Сегодня киностудия сделала большой шаг вперед. Уверена, перезапуск будет успешным, и нас ждет новый виток развития научно-популярного кино в России», — говорит гендиректор студии Юлиана Слащева.

Каждый эпизод будет длиться 12 минут. Авторами сериала выступят профессиональные журналисты, которым будут помогать научные консультанты и редакторы.

Песню для заставки киножурнала сочинила певица Монеточка, музыку создал саунд-продюсер Витя Исаев.

Советский научно-популярный киножурнал «Хочу все знать!» выходил с 1957 года. Проект был предназначен для детей, в нем специалисты рассказывали о законах природы, исторических событиях, устройстве техники, шедеврах живописи, жизни современного общества и др. Производством киножурнала занималась студия «Центрнаучфильм», сейчас она является филиалом студии Горького.

Ранее новый гендиректор «Ералаша» рассказал о планах киножурнала.