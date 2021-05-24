Экспертиза нашла в клипах Моргенштерна признаки пропаганды наркотиков

Экспертиза нашла в двух клипах рэпера Моргенштерна признаки пропаганды наркотиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

До этого в СМИ появились сообщения, что экспертиза, проведенная «Московским исследовательским центром», подтвердила наличие пропаганды наркотиков в двух клипах Моргенштерна.

Однако адвокат музыканта Сергей Жорин позже заявил, что экспертиза не подтвердила наличие пропаганды наркотических средств в этих видеороликах. «Информация о том, что экспертиза установила пропаганду наркотиков в клипах моего доверителя, не соответствует действительности. И у нас есть этому железные доказательства», — сказал юрист.

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России возбудило уголовное дело в отношении исполнителя в середине апреля. Речь идет о клипах «Розовое вино – 2» и Family. 21 мая дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна поступило в суд.