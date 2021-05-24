Выступления Манижи на «Евровидении» набрали 21 миллион просмотров на YouTube

Выступления российской певицы Манижи Сангин (Manizha) на международном песенном конкурсе «Евровидение» набрали на YouTube-канале мероприятия 21 млн просмотров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Первого канала.

В Роттердаме 22 мая завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.

Российская исполнительница Манижа заняла девятое место с песней Russian Woman, позже она прокомментировала результаты. Девушка подчеркнула, что гордится собой, потому что сделала все на 100%.

Ранее на Украине призвали изменить правила «Евровидения» из-за России.