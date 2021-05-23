Манижа оценила свое выступление на «Евровидении»

Певица Манижа оценила свое выступление в финале «Евровидения-2021». Как сообщает телеканал «Звезда», она довольна своим выступлением, так как полностью сделала все на что способна.

«Я сделала все для того, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно. Мы показали, что наша страна - разная, многонациональная, но мы вместе! Я благодарю всех, кто поддерживал, всех, кто голосовал. Я правда чувствовала эту поддержку в непростое, но такое важное для нашей команды время. Спасибо», — сказала Манижа.

В Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.

Российская исполнительница Манижа заняла девятое место, позже она прокомментировала результаты. Девушка подчеркнула, что гордится собой, потому что сделала все на 100%.