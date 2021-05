Опра Уинфри призналась, что в детстве ее изнасиловал двоюродный брат

Известная американская телеведущая Опра Уинфри призналась, что в детстве ее несколько раз насиловал 19-летний двоюродный брат. Об этом она сказала в эпизоде сериала The Me You Can't See («Я, которого ты не можешь видеть»), который выходит на платформе Apple TV+.

«В 9 и 10, 11 и 12 лет меня изнасиловал мой 19-летний двоюродный брат. Я не знала, что такое изнасилование, я определенно не знала этого слова. Я понятия не имела, что такое секс», — цитирует ведущую издание The Daily Mail.

По словам Уинфри, она долго хранила произошедшее в секрете, и даже сейчас не назвала имени этого человека. Ведущая отметила, что девочкам небезопасно жить в мире, полном мужчин.

«Он отвел меня в магазин мороженого, кровь еще текла по моей ноге, и купил мне мороженое», — поделилась знаменитость.

Это было первое насилие подобного рода, которому подверглась женщина. Она рассказала, что когда ей было 14 лет, таким же образом с ней поступил дядя. Тогда девочка забеременела и родила ребенка, однако младенец умер спустя несколько недель после родов.