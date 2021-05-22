Прокуратура проверит клип Моргенштерна на предмет оскорбления чувств верующих

Прокуратура Москвы направила видеоклип рэпера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» на предмет возможного оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ведомства в ответ на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.

«Указанный информационный материал направлен в ГБУ г. Москвы «МИЦ» для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее IV квартала 2021 года», — говорится в письме.

Документ подписал исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков.

Отмечается, что правовую оценку клипу можно будет дать лишь после упоминаемой проверки.

В начале апреля Сергей Гаврилов направил обращения на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить видеоклип «Новая волна» на присутствие в нем признаков экстремизма, а также в Роскомнадзор — с просьбой заблокировать доступ к материалу.

Ранее дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна поступило в суд.