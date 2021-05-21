Леди Гага рассказала о своих проблемах с психикой после изнасилования в 19 лет

Американская певица Леди Гага заявила, что у нее были проблемы с психикой после пережитого изнасилования. В результате насильственных действий певица забеременела, когда ей было 19 лет, передает Page Six.

По словам исполнительницы, в дальнейшем ей пришлось обращаться к психиатру.

«Мне было 19 лет, я работала в этой сфере, и продюсер сказал мне: «Разденься». Я отказала и стала уходить, а они сказали, что сожгут всю мою музыку. Они не останавливались, они все время просили меня, я просто застыла и даже не помню», — пояснила Леди Гага.

Потом ей потребовалась квалифицированная медицинская помощь.

«Сначала я почувствовала настоящую боль, а затем все онемело. Потом я болела на протяжении недель, и недель, и недель», — рассказала артистка.

Со временем она осознала, что дело в психическом расстройстве, развившемся после изнасилования.

Пройдя много медицинский обследований, врачи не обнаружили каких-либо проблем с ее здоровьем.

Леди Гага добавила. что испытывала подобные чувства на протяжении нескольких лет, в том числе в 2019 году. Имя насильника певица не назвала.

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