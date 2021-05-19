Прошедшая в финал «Евровидения» Манижа призвала артистов чаще петь на русском

Российская певица Манижа Сангин (Manizha) в интервью mk.ru призналась, что не сомневалась в своем выходе в финал международного песенного конкурса «Евровидение».

Она уточнила, что после премьеры песни Russian Woman на нее обрушились критики, однако после ей стали приходить письма, в которых былые хейтеры признавались, что «расслушали» песню, поддерживают артистку и желают ей удачи. «Я изначально готовила себя к выходу в финал, не сомневалась в этом. Я испытала очень много разных чувств за эти два месяца. Оскорбляла и возмущала ксенофобия. Но главное, что меня особенно задевало, когда мне говорили, что я никогда-никогда не пройду в финал с песней на русском языке», — говорит она.

В выборе песни Манижа не сомневалась. «Все происходящее только убеждает меня в своей правоте. Меня слышат, меня понимают. Это счастливое ощущение, и оно дорого стоит – показать, что русский язык прекрасен, он невероятный, на нем можно и нужно петь как можно больше песен и быть понятыми не только в своей стране», — заключила она, призвав других артистов больше петь на русском языке.

Ранее сообщалось, что выступление Манижи набрало 1 млн просмотров на YouTube-канале «Евровидения».