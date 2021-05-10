Актрису из «Перевала Дятлова» обокрали в центре Москвы

Актрису Елену Тронину обокрали в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в торговом центре на улице Земляной Вал. Девушка купила в магазине косметики крем для лица и загара, помады и средство для снятия макияжа.

Зайдя в кафе, Тронина оставила пакет у барной стойки без присмотра. Позже она обнаружила его пропажу.

Сумма ущерба составила больше 20 тыс. руб. Актриса написала заявление в полицию.

Елена Тронина снималась в таких сериалах как «Перевал Дятлова» (2020 год), Happy End (2021). В целом она играла в 10 картинах, ее кинокарьера началась в 2016 году.

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