Сталкеру на три года запретили приближаться к Оливии Уайлд

Поклоннику Оливии Уайлд на три года запретили приближаться к актрисе, сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

30-летний Эрик Натаниэль Фус регулярно приходил к дому актрисы, оставлял записки для нее и ее экс-супруга Джейсона Судейкиса, утверждал, что встречается со звездой. «Я отчаянно борюсь за свой разум», — писал он в одной из записок.

Кроме того, Фусу запретили приближаться к Судейкису и детям экс-пары.

Оливия Уайлд, которая сейчас встречается с музыкантом Гарри Стайлзом, подала в суд в апреле 2021 года, поскольку переживала, что сталкер обнаружит ее новое место жительства.

Ранее сообщалось об аресте сталкера Тейлор Свифт. Мужчину задержали за попытку проникнуть в нью-йоркское жилье певицы, полиции преследователь заявил, что общался с артисткой в Instagram.