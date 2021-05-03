«Истребитель демонов» обогнал «Мортал Комбат» в американском прокате

Японский мультфильм «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» обогнал экранизацию видеоигры «Мортал Комбат» в американском прокате, сообщает Variety.

«Истребитель демонов» собрал бокс-офис в $6,4 млн, а «Мортал Комбат» — в $6,2 млн при том, что аниме-мультфильм демонстрировался на меньшем количестве экранов и также вышел на стриминговом сервисе HBO Max.

В мировом прокате «Истребитель демонов» собрал более $428 млн, а «Мортал Комбат» — $66 млн.

Известно, что «Истребитель демонов» поставил рекорд в Японии — он стал самым успешным фильмом в прокате страны, собрав $368 млн.

Ранее сообщалось, что боевик «Гнев человеческий» возглавил российский прокат в минувшие выходные. Фильм Гая Ричи с 29 апреля по 2 мая собрал 145,4 млн руб. Главные роли в фильме о расследовании серии ограблений сыграли Джейсон Стэтхэм, Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Алекс Фернс и др.