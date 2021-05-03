«Значительно сбросил»: победитель «Маски» JONY — о съемках в костюме Крокодила

Победителем второго сезона шоу «Маска» на НТВ стал певец JONY — он прятался в костюме Крокодила.

25-летнего исполнителя хита «Комета» жюри не узнавало до самого финала. Как рассказал JONY в беседе с изданием «СтарХит» костюм был легким несмотря на размеры. «Единственный минус — натуральная кожаность, под которой ощутимо не хватало воздуха. Тем более с такими-то телодвижениями», — признался он.

Из-за съемок в жарком костюме исполнитель похудел. «Согнал воду. Весил 76 кг, а к концу шоу — где-то 70. Значительно сбросил, даже ребята, которые меня одевали, замечали, что рубашка на мне все свободнее и свободнее висит», — вспоминает артист. По словам JONY, теперь он готов и к другим победам: «Победа дала огромный стимул творить и идти дальше к мечтам: к «Грэмми», например».

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