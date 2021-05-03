Агутин оценил песню Манижи для конкурса «Евровидение»

Музыкант Леонид Агутин рассказал, как относится к песне «Russian Woman», с которой будет выступать на музыкальном конкурсе «Евровидение 2021» певица Манижа от России. По его словам, данная композиция является очень слабой.

«Я считаю, что певица Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться, она просто сделана плохо», — уточнил Агутин YouTube-каналу «А поговорить?».

Он уверен, что подобный трек стыдно представлять на конкурсе.

Ведущая Ирина Шихман напомнила, что композицией певицы заинтересовался Следственный комитет РФ.

«Надо не певицу Манижу проверять — надо систему проверять, как она туда попала», — ответил музыкант.

Агутин добавил, что нужно было собирать хорошие песни. Он уточнил, что сам лично «не имеет ничего против» Манижи. «Евровидение» пройдет 18-22 мая в Роттердаме.

Полуфиналы конкурса организуют 18 и 20 мая. Победитель определится 22 мая после финальных выступлений исполнителей. Онлайн-трансляции будут начинаться в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет «Евровидение-2021».