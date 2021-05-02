В московском Театре.doc сорвали спектакль о протестах в Белоруссии

Российский театр документальной пьесы Театр.doc в Москве заявил о прерванном представителями правоохранительных органов спектакле, которые проверяли здание после сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас прервали спектакль «Соседи» о событиях, которые были в Белоруссии в 2020 году. Мы вынуждены выйти из театра», — рассказали представители Театра.doc.

Отмечается, что актеров и зрителей вывели из зала после сообщения о минировании театра.

В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что полиция начала доследственную проверку после анонимного сообщения о минировании здания Театра.doc в центре Москвы. Сообщение о минировании поступило в отделение МВД России по району Замоскворечье в 19.58 мск. В ходе проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были.

Спектакль «Соседи» должен был пройти на сцене Театра.doc 1 мая в 20.00 мск.