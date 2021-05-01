Премию «Грэмми» будут вручать по новым правилам

Музыкальная премия «Грэмми» в 2022 году будет организована по новым правилам. Об этом сообщает Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS).

Так, «Грэмми» отказалась от «секретных комитетов», которые использовали с 1989 года, — в них входило от 15 до 30 представителей индустрии, которые отбирали номинантов для «большой четверки» номинаций. В следующем году претендентов в номинациях «Альбом года», «Песня года», «Запись года» и «Лучший новый артист» будут выбирать члены академии.

Кроме того, академия введет две новые категории наград: «Лучшее глобальное музыкальное выступление» и «Лучший альбом Musica Urbana».

Организаторы «Грэмми» также проведут переаттестацию среди большей части членов академии, чтобы убедиться в их компетентности.

64-я церемония вручения наград «Грэмми» состоится 31 января 2022 года.