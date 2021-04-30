Директор экс-солистки «Тату» Волковой удивилась решению певицы идти в Госдуму

Концертный директор экс-солистки «Тату» Юлии Волковой Екатерина Дорош оценила решение артистки подать документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму от Ивановской области.

Кроме певицы, документы подали олимпийская чемпионка и «Миссис Иваново». «Я без понятия, почему она приняла такое решение. Для меня это стало неожиданностью. Со мной она не советовалась и не предупреждала заранее. Я только в новостях узнала об этом», — сказала Дорош в беседе с mk.ru.

По словам директора, Волкова отказалась объяснять и комментировать свой поступок. «Очень странное, но это ее решение», — констатировала Дорош.

В отделении «Единой России» по Ивановской области уточнили, что любой человек может принять участие в предварительном голосовании, ничего такого здесь нет. «Ну пришел известный человек, и что? У нас таких желающих уже 50 кандидатов», — уточнил юрист отделения.

Юлия Волкова рассказала о подаче документов 28 апреля.