Билборд с Монеточкой появился на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

Аудиосервис Spotify разместил билборд с российской певицей Монеточкой на Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает TJ со ссылкой на представителей компании.

Билборд размещен в рамках инициативы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal. Известно, что только один из пяти исполнителей в музыкальном чарте сервиса — женщина. «Всего 20% музыкантов сегодня — женщины, и на то есть множество причин. Одна из них — убеждения, доставшиеся нам по наследству, глубоко проросшие в нас корнями. Поэт — мужчина. Женщина — муза. Так было всегда. Справедливо ли это?» — рассуждает Лиза Монеточка в Instagram.

Кроме того, в сервисе появился плейлист российских исполнительниц Equal Russia, а в поддержку программы был запущен Instagram-челлендж, в котором приняли участие 34 исполнительницы из России и стран СНГ разных жанров и возрастов. Они сами выбирали следующих номинанток, рассказывая об их музыке.

Ранее сообщалось, что российский офис аудиостримингового сервиса Spotify разместил на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке билборд с композитором Петром Чайковским (1840-1893).