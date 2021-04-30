Умерла 102-летняя вдова Кирка Дугласа

Умерла вдова актера Кирка Дугласа Энн Дуглас, сообщает People.

102-летняя Дуглас скончалась у себя дома в Беверли-Хиллз.

Кирк и Энн Дуглас были женаты 66 лет, в браке родились сыновья Питер и Эрик. «Энн была больше, чем мачеха, и никогда не была «злой». Она заставила нас всех раскрыться с лучшей стороны, особенно моего отца. Папа не сделал бы карьеру без поддержки и партнерства с Энн», — сказал 76-летний актер Майкл Дуглас в траурном сообщении.

Энн была киножурналистом, когда встретила Кирка Дугласа на съемочной площадке в 1953 году. К тому времени он был уже разведен с матерью Майкла Дугласа, Дианой.

Энн и Кирк поженились в Лас-Вегасе в 1954 году и сыграли еще одну свадебную церемонию на 50-ю годовщину брака в 2004 году.

Покойная была благотворительницей, участвовала в открытии больниц, состояла в совете одной из крупнейших театральных компаний США Center Theater Group.

Кирк Дуглас умер в феврале 2020 года на 104-м году жизни.