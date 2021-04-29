Стас Пьеха рассказал о наркозависимости

Эстрадный исполнитель Стас Пьеха в YouTube-шоу «Откройте, Давид!» рассказал о том, как боролся с наркозависимость.

Сейчас 40-летний артист является владельцем наркологической клиники и признается, что у него случались срывы. «Был пик употребления шесть с половиной лет назад. Я две недели прожил в своем туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков — это все, что мне тогда казалось необходимым», — цитирует артиста «СтарХит».

Пьеха также сообщил, что в этом состоянии общался с девушками онлайн и при жене получал обнаженные снимки. «Это хуже, чем СПИД. Сейчас СПИД лечится, одна таблетка в день — и стадия ремиссии. Зависимость не имеет никаких таблеток. Она выстреливает в любой момент в очень хитрых, изощренных формах и убивает людей даже без наркотиков», — констатировал он.

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