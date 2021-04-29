Ургант пошутил о Линдеманне и Лободе

Шоумен Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» пошутил об отношениях певицы Светланы Лободы и немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна.

Гость студии режиссер Тимур Бекмамбетов, рассказал, как договаривался с лидером Rammstein о записи песни «Любимый город» для фильма «Девятаев», и принес Урганту самолетик с автографом Линдеманна, появившийся в соответствующем клипе. «Я хочу подарить его дочери Светланы Лободы, пускай у нее хоть что-нибудь будет», — пошутил Ургант.

Слухи о романе Лободы и Линдеманна появились еще в 2017 году. В 2018 году певица родила дочь Тильду, отцовство которой СМИ приписали Линдеманну.

На вопросы о возможных отношениях Лобода отвечает, что не может ничего рассказывать «по условиям контракта». Линдеманн также публично не подтверждает факт отношений и отцовство.

Ранее в Большом Московском цирке рассказали о съемках клипа с Линдеманном.