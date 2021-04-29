Трансгендерный актер Эллиот Пейдж поговорил с Опрой Уинфри о смене пола

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж дал интервью о смене пола телеведущей Опре Уинфри, сообщает Page Six.

В своем первом после каминг-аута появлении на телевидении 34-летний Пейдж объяснил, что признавался друзьям в трансгендерности и до публичного высказывания об этом. «Учитывая, в какое время мы живем и какой негативный отклик получают трансгендерные люди, особенно молодежь, я должен был рассказать о себе», — поделился он.

Кроме того, Пейдж отметил, что до признания в гомосексуальности накануне 27-го дня рождения он даже не трогал никого, в кого был бы влюблен. »(Сделать каминг-аут) было важно для меня, моего благополучия и ментального здоровья», — объяснил артист, заключив, что считает свой пример важным для других.

В начале декабря 2020 года актриса Эллен Пейдж, ранее позиционировавшая себя как лесбиянка, заявила о том, что находится в процессе гендерного перехода и меняет имя на Эллиот.

В марте 2021 года в интервью Time Эллиот Пейдж рассказал об удалении груди