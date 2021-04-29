Дочь Уилла Смита сделала каминг-аут как полиаморка

Дочь актера Уилла Смита Уиллоу рассказала о своей сексуальной ориентации в передаче Red Table Talk, сообщает Page Six.

20-летняя актриса и певица сделала каминг-аут как полиаморка — она состоит в отношениях, в которых партнеры разрешают друг другу заводить связи на стороне. В эфире шоу она объяснила своей матери Джаде Пинкетт-Смит и бабушке Эдриен Банфилд-Норрис, что моногамия ведет к изменам, а полиамория — более честный формат. «Допустим, вам не очень хочется секса все время, а вашему партнеру хочется. И что же, если у одного нет этих потребностей, не должно быть и у другого?» — размышляет она, добавляя, что в своей компании полиаморна только она, но при этом у ее друзей гораздо больше секса, чем у нее.

49-летняя мать Уиллоу поддержала ее.

Ранее певица Деми Ловато сделала каминг-аут как пансексуалка (то есть испытывает влечение к людям вне зависимости от их пола и гендера).