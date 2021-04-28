Экс-солистка «Тату» будет участвовать в праймериз «Единой России»
Бывшая солистка распавшейся группы «Тату» Юля Волкова намерена участвовать в праймериз единороссов, сообщает в среду РЕН-ТВ.
Речь идет об отборе кандидатов на выборы в Госдуму от Ивановской области.
Волкова уже опубликовала в своих соцсетях снимок из здания, где расположена местная ячейка ЕР в этом регионе.
В самой партии подтвердили, что приняли от артистки документы.
Выступавшая на «Евровидении» певица пообещала вскоре раскрыть свои дальнейшие планы касательно своей политической карьеры.
«Я сделала первый шаг», — подчеркнула она.
«Тату» — один из немногих отечественных коллективов, который смог добиться международного признания. Песни группы занимали в начале 2000-х годов верхние строчки в мировых чартах.
В 2003 году коллектив выступал на «Евровидении».