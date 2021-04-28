Экс-солистка «Тату» будет участвовать в праймериз «Единой России»

Бывшая солистка распавшейся группы «Тату» Юля Волкова намерена участвовать в праймериз единороссов, сообщает в среду РЕН-ТВ.

Речь идет об отборе кандидатов на выборы в Госдуму от Ивановской области.

Волкова уже опубликовала в своих соцсетях снимок из здания, где расположена местная ячейка ЕР в этом регионе.

В самой партии подтвердили, что приняли от артистки документы.

Выступавшая на «Евровидении» певица пообещала вскоре раскрыть свои дальнейшие планы касательно своей политической карьеры.

«Я сделала первый шаг», — подчеркнула она.

«Тату» — один из немногих отечественных коллективов, который смог добиться международного признания. Песни группы занимали в начале 2000-х годов верхние строчки в мировых чартах.

В 2003 году коллектив выступал на «Евровидении».