Звезда «Игры престолов» впервые стала мамой

Актриса Натали Дормер впервые стала мамой. Об этом она сообщила во время интервью для подкаста That's After Life, передает ET.

Девочка у Дормер и ее партнера Дэвида Оакса родилась в январе 2021 года. «Это лучшее, что можно сделать в пандемию — забеременеть, родить. Наверное, это уже клише, через 30 лет она будет сидеть в баре и говорить — о да, я дитя ковида», — посмеялась актриса.

Дормер рассказала и о вызовах материнства. «Я больше никогда не буду жаловаться на долгие съемки, потому что депривация сна — это нечто совсем иное. Люди говорят: вся жизнь изменится, перевернется система ценностей. Сначала ты закатываешь глаза, а потом ребенок рождается — и о вау», — поделилась звезда, добавив, что недосып — единственный, по ее мнению, недостаток материнства.

Она также допустила, что съемки с маленьким ребенком могут быть трудной задачей, поэтому Дормер не исключает, что будет искать работу в театре.

Натали Дормер наиболее известна по роли Маргери Тирелл в фантастическом сериале «Игра престолов».