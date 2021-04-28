«Контраст разительный»: Лавров высказался о «Слуге народа» с Зеленским

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА «Новости» поделился впечатлениями о просмотре сериала «Слуга народа» с на тот момент будущим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

По словам Лаврова, он посмотрел «Слугу народа» с огромным удовольствием — тогда «еще никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдет по этому пути». «Если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения», — высказался Лавров.

Глава МИД отметил, что не знает, когда Зеленский был самим собой и когда перевоплотился. «Но контраст разительный», — заключил он.

В 2019 году сериал «Слуга народа» показали на российском телеканале ТНТ.