Полина Гагарина вывихнула плечо во время концерта в Челябинске

Российская певица Полина Гагарина получила повреждение на концерте в Челябинске. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на видео очевидца.

На кадрах запечатлено, как в ходе выступления артистка резко согнулась от боли, а затем ушла за кулисы. Многие зрители сочли, что действия Гагариной — часть номера. Спустя некоторое время исполнительница вернулась на сцену и объяснила случившееся, после чего закончила выступление.

Как передают «Известия», Гагарина ранее вывихнула плечо, однако во время концерта сустав вылетел вновь. Ей оказали помощь за сценой. После этого певица вышла к зрителям и продолжила выступление, которое продлилось еще около получаса.

Ранее в Красноярске певица Анастасия Вишневская упала со сцены и сломала ногу. При этом девушка продолжила выступать со сломанной ногой.