Режиссер Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что режиссер Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма на Международной космической станции (МКС), передает РИА «Новости».

Он сообщил, что этот отбор прошли уже несколько человек, включая и Шипенко. «Он проходит последние тесты. Он основные медицинские показания уже сдал», — отметил Рогозин.

По его словам, режиссер физически здоров.

Руководитель госкорпорации уведомил, что медицинская комиссия также отобрала и несколько актрис. При этом он выразил сожаление, что происходит «огромный отсев».

«В принципе, ожидаемо… Очень придирчивые врачи, они смотрят на все ситуации. Кажется, что человек физически здоров для нормальной жизни, но поскольку повышенные требования для работы в космосе, даже для короткого полета, что многие не проходят», — объяснил Рогозин.

Ранее сообщалось, что около 3 тысяч россиянок подали заявки на главную роль в фильме, который будет снят в космосе, на МКС.

Первый канал и «Роскосмос» собираются первыми снять художественный фильм в космосе. Известно, что в центре повествования окажется женщина-космонавт.